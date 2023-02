TIM all'attacco: arriva ottima offerta con 80 Giga a 6,99 euro al mese

Abbiamo già visto le offerte di portabilità TIM di febbraio 2023 ma, a quanto pare, lo stesso operatore italiano ha deciso di proporre in alcuni punti vendita aderenti la offerta speciale TIM Power Iron da 6,99 euro al mese, assieme a un secondo piano più generoso da 7,99 euro al mese. Vediamoli nel dettaglio.

Come segnalato da MondoMobileWeb, TIM da ieri ha iniziato a proporre le offerte TIM Power Iron a 6,99 euro al mese e TIM Steel New a 7,99 euro al mese in caso di portabilità da una lista specifica di operatori italiani: la prima è valida solo per chi proviene da Fastweb e alcuni operatori virtuali (esclusi Kena, ho. Mobile, LycaMobile e Very Mobile), mentre la seconda è disponibile solo per i clienti Iliad.

Ma qual è la differenza tra i due pacchetti? Oltre al prezzo, TIM Steel New gode di 20 Giga di Internet aggiuntivi in quanto dispone di ben 100 GB in 4G fino a 150 Mbps in download. Al contrario, TIM Power Iron permette di accedere a 80 Giga alla stessa velocità. Il resto del bundle dati si compone quindi di chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale.

Ci teniamo a specificare, in chiusura, che ambedue le offerte sono soggette all’adeguamento annuale dei prezzi sulla base dell’indice di inflazione ISTAT. Consigliamo dunque di valutare attentamente l’acquisto di queste SIM che, rammentiamo, è effettuabile solo presso certi punti vendita TIM grazie a codici coupon disponibili fino a esaurimento scorte.

