TIM all'attacco: disponibile offerta da 7,99 euro al mese con 150 Giga

Oltre alla offerta speciale contro Iliad disponibile da dieci giorni fa, TIM ha deciso di rilanciare in Italia una promozione operator attack per la portabilità da qualsiasi operatore virtuale nazionale: ecco a voi Power Special e Supreme da 7,99 euro al mese con un pacchetto dati che include fino a 150 Giga di Internet.

Come ripreso dagli attenti colleghi di MondoMobileWeb, il grande operatore in questione ha reso attivabile nei negozi TIM della penisola questi due piani tariffari in edizione limitata il cui prezzo, ricordiamo, verrà adeguato all’inflazione a partire dal 1° aprile 2024.

Nel caso del bundle Power Supreme si parla di 7,99 euro al mese per ottenere minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso o mobile italiano, SMS senza limiti e 100 Giga in 4G con navigazione a massimo 150 Mbps in download. In alternativa, Power Supreme Easy consente di raggiungere 150 Giga allo stesso prezzo, ma con addebito su carta di credito, conto corrente o carte prepagate. L’attivazione di questi due piani è effettuabile da PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO.

TIM Power Special è invece attivabile anche da clienti Iliad ma richiede il pagamento di 9,99 euro al mese. Per il resto, il pacchetto dati è lo stesso con chiamate e messaggi senza limiti verso tutti i numeri nazionali. Non manca anche qui la variante Easy con addebito tramite TIM Ricarica Automatica e 50 Giga in più rispetto al bundle base.

L’unico costo di attivazione fisso è di 10 euro per la SIM, salvo promozioni presso il punto vendita ove ci si reca per accedere all’offerta in portabilità.

