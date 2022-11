TIM aumenta le offerte di rete fissa e mobile in base all'inflazione dal 27 Novembre 2022

A pochi giorni dall’annuncio di WindTre, anche TIM ha comunicato che dal 27 Novembre 2022 adeguerà le offerte di rete fissa e mobile in base all'inflazione.

Inizialmente la misura riguarderà le nuove attivazioni per le offerte di rete fissa e rete mobile. Come spiegato dai colleghi di MondoMobileWeb, questo nuovo meccanismo (che stanno adottando praticamente tutti gli operatori telefonici), non riguarderà tutte le offerte ma solo alcune.

Ma scendiamo nei dettagli e vediamo di cosa si tratta.

Le nuove attivazione effettuate dal 27 Novembre vedranno applicato un adeguamento annuale dei prezzi in base all’andamento dell’inflazione, incrementato di un coefficiente di maggiorazione predeterminato. Ad essere interessate su rete fissa saranno le promozioni TIM WiFi Power Smart, Top e All Inclusive; TIM WiFi Special Young e TIM WiFi Special Bonus Famiglia; TIM WiFi Power TV e TIM WiFi + 5G Power; TIM WiFi Power FWA; Premium SAT; Premium 12; Tuttovoce e Tuttovoce Superspecial; Premium Per TE e Premium 12 Per TE.

Su mobile invece toccherà a tutte le offerte del portafoglio TIM 5G Power Smart, Top ed Unlimited.

Gli utenti interessati vedranno nella fattura tutti i dettagli del meccanismo di adeguamento annuale dei prezzi, con tutte le informazioni sulle modalità di applicazione.

Sostanzialmente quindi il costo mensile sarà modificato ogni anno in base all’indice dell’inflazione dell’ISTAT, senza tenere conto degli eventuali valori negativi. A questo si aggiungerà una maggiorazione fissa del coefficiente pari al 3,5%. Il coefficiente comunque non potrà superare il 10%.

La prima variazione annuale, per le offerte coinvolte, sarà applicata a partire dal 1 Aprile 2024, tenendo conto del valore rilevato dall’Istituto di Statistica Italiano nel 2023.

Qualche giorno fa è anche stato annunciato che TIM spegnerà le frequenze di notte per ridurre i consumi energetici.