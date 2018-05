TIM avvia la procedura di cassa integrazione per 3-4 mila dipendenti

Telecom Italia si muove sul fronte esuberi. Secondo quanto affermato dall'ANSA dal Segretario Generale di Uilcom Uil, questa mattina l'operatore telefonico ha "informato i segretari generali che partirà unilateralmente la richiesta di procedura di cassa integrazione" per i dipendenti in esubero, che dovrebbero essere tra 3 e 4 mila.

Da qui la scelta del gruppo di ricorrere alla cassa d'integrazione, che dovrebbe durare massimo dodici mesi. La richiesta presentata al Ministero del Lavoro sostiene che partirà dal 18 Giugno con termine ultimo fissato al 17 Giugno 2019.

In totale, sarà applicata ad un massimo di 29.736 dipendenti che saranno sospesi dal lavoro per un numero medio di giornate non superiore a ventisei al mese, al fine di rispettare i fabbisogni delineati nel programma di riorganizzazione interno. Gli esuberi, in totale sarebbero stati individuati nel numero di 4.500, e nella lettera si legge che alla fine del periodo di cassa integrazione "è prevedibile il permanere di eventuali eccedenze di personale - in misura pari a 4.500 unità di personale che solo in parte potranno essere gestite con strumenti non traumatici in quanto direttamente collegate a specifici contesti produttivi".

La compagnia ha immediatamente diffuso una nota in cui spiega che la decisione è stata presa a seguito di un confronto avviato già nel mese di Gennaio "un confronto con le Organizzazioni Sindacali per individuare le misure a sostegno del Piano Industriale DigiTIM ed in particolare definire un piano organici coerente con le finalità e i target annunciati". Non mancano però le stoccate, perchè l'operatore telefonico sottolinea come durante gli incontri non sia stata raggiunta "una soluzione condivisa e adeguata alle sfide di trasformazione dell’azienda", che ha reso inevitabile la cassa di integrazione, per "salvaguardare gli obiettivi industriali, unitamente alle esigenze di sostenibilità economica ed organizzativa dei livelli occupazionali".