Tim Berners-Lee ha messo in vendita l'NFT con il codice sorgente del World Wide Web

Sir Tim Berners-Lee, universalmente riconosciuto come l'inventore del World Wide Web, ha messo all'asta il codice sorgente della sua più grande invenzione sotto forma di NFT su Sotherby. Si tratta di un documento incredibile, che sicuramente andrà via ad un prezzo elevatissimo.

Nella descrizione si legge che l'NFT di Berners-Lee sarà composto da quattro parti e conterrà "file originali con timestamp contenenti il ​​codice sorgente scritto da Sir Tim; una visualizzazione animata del codice; una lettera scritta da Sir Tim che riflette su il codice e il processo di creazione; un "poster" digitale del codice completo creato da Sir Tim che riprende i file originali in Python ed una grafica della sua firma".

L'asta prenderà il via il 23 Giugno e partirà da una base di 1.000 Dollari, ma visto che gli NFT sono soliti andare venduti anche per cifre milionarie, è altamente probabile che accada lo stesso anche in questa circostanza: i collezionisti ed appassionati faranno di tutto per accaparrarsi questo documento che è un unico.

"Tre decenni fa ho creato qualcosa che, con il successivo aiuto di un enorme numero di collaboratori in tutto il mondo, è stato un potente strumento per l'umanità. Gli NFT, siano essi opere d'arte o artefatti digitali come questo, sono le ultime creazioni ludiche in questo regno e il mezzo di proprietà più appropriato che esista. Sono il modo ideale per impacchettare le origini del web" ha affermato Berners-Lee in una nota.