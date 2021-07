Tim Berners-Lee, l'NFT da 5,4 milioni di dollari potrebbe avere un errore HTML

Appena due settimane fa abbiamo appreso che Tim Berners-Lee in persona aveva messo in vendita un NFT con il codice sorgente del World Wide Web in un'asta al rialzo su Sotheby, contenente i file originali e numerosi bonus in formato digitale.

Ancora più clamore ovviamente ha suscitato la fine della suddetta asta. Il vincitore si è impossessato del prezioso pacchetto di contenuti a 5,4 Milioni di Dollari. Come dicevamo, oltre al codice sorgente in originale, il fortunato possessore si vedrà recapitati anche una lettera di Sir Tim e un poster digitale del codice in formato SVG e un video con il codice digitato a schermo di 30 minuti.

L'NFT di Berners-Lee è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore per una curiosa vicenda. Un ricercatore, evidentemente patito dell'argomento, ha evidenziato un curioso errore contenuto nel codice HTML che si vedeva nell'anteprima del video pubblicata nell'inserzione di Sotheby.

Un errore probabilmente realizzato dall'animatore, generato nel momento in cui il codice è stato sottoposto all'effetto di digitazione a schermo. In particolare ciò che ha catturato l'attenzione dell'utente è stata la sostituzione delle parentesi angolari < e > con la "traduzione" degli stessi nel relativo codice HTML, vale a dire < e >.

Apparentemente questo errore si limita al video, mentre nel codice originale e nel poster SVG sembrerebbe non comparire.

Curiosamente, nelle successive animazioni l'errore è scomparso andando a destare più di qualche dubbio sia su questo NFT che sullo stesso sistema su cui si basa questo particolare mercato. Come suggerisce la fonte, se gli errori fossero stati corretti in itinere infatti, non si tratterebbe più di un NFT originale bensì di una copia, poiché l'errore contenuto nell'originale sarebbe stato scartato insieme al token stesso.

Nel frattempo ricordiamo che questo interessante NFT è balzato agli onori della cronaca per via del suo incredibile valore finale, che ha superato persino quello dell'NFT del primo post di Jack Dorsey.