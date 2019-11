Tim Berners-Lee vuole salvare internet: lanciato il 'Contratto per il Web'

Tim Berners-Lee, l'inventore del World Wide Web, ha lanciato ufficialmente il contratto per il web, un insieme di principi progettati per salvare internet ed impedirci di scivolare nella "distopia digitale". Il contratto è composto da nove principi fondamentali a cui dovrebbero attenersi governi, aziende e persone.

L'iniziativa è sostenuta da oltre 150 organizzazioni, tra cui Microsoft, Google, DuckDuckGo e Facebook, oltre che gruppi no profit come Electronic Frontier Foundation. Sono assenti invece Amazon e Twitter: soprattutto quest'ultima è recentemente messa sulla graticola per il suo ruolo nella discussione politica, ed ha anche vitato gli annunci a sfondo elettorale dalla piattaforma.

Il Contratto per il Web include una serie di principi progettati per ripulire il web. E' infatti presente l'obbligo per le aziende di rispettare la privacy ed i dati personali delle persone: se le aziende non dovessero presentare le documentazioni necessarie a supporto degli obiettivi, rischiano di essere rimosse dai promotori.

Complessivamente sono presenti 72 clausole e nove principi. A breve termine Lee si è prefissato una serie di obiettivi:

il 90% della popolazione mondiale deve poter accedere alla banda larga entro il 2050;

entro il 2025 1 gigabyte di traffico dati mobili non deve costare più del 2% del reddito medio mensile;

entro il 2025 il 70% delle persone con età superiore ai 10 anni e degli adulti con almeno 65 anni devono avere competenze in materia di comunicazione e tecnologia.

Sono stabiliti anche una serie di obblighi per i Governi, i quali sono tenuti a sorvegliare per fare in modo che i cittadini possano accedere alla rete, anche attraverso connessioni "aperte" in aree a fallimento di mercato. Viene anche indicato il diritto per gli esecutivi di rimuovere i contenuti illegali secondo una serie di criteri.