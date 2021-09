TIM Big Deal su prodotti come nuovi esposti in vetrina: crolla il prezzo di LG Wing

Il mondo dell'usato ha sempre avuto un certo fascino per un buon numero di persone. D'altronde, la possibilità di avere un dispositivo ben funzionante a fronte di un prezzo particolarmente ridotto è sicuramente interessante, soprattutto quando i prodotti sono praticamente nuovi. In questo contesto, arrivano le Big Deal di TIM.

Il noto operatore telefonico ha infatti deciso di vendere a prezzi vantaggiosi alcuni prodotti che sono stati esposti nelle vetrine dei negozi TIM Retail e che ora a quanto pare non servono più negli store. Potete leggere tutti i dettagli relativi all'iniziativa "Big Deal" sul portale ufficiale dell'operatore, in cui si specifica che "in alcuni casi, il cellophane esterno è stato rimosso e l'imballo originale potrebbe non essere perfettamente conservato". In ogni caso, TIM offre 30 giorni per poter eventualmente ripensarci e restituire gratuitamente il prodotto in un negozio che rientra nell'iniziativa.

Tra le varie proposte dell'operatore nell'ambito dei "Big Deal", troviamo un'offerta sullo smartphone LG Wing con schermo "rotante". Quest'ultimo viene infatti venduto a 599,90 euro al posto di 1299,90 euro. Insomma, si può proprio dire che il prezzo è crollato, considerato anche il fatto che il dispositivo è stato annunciato a fine 2020. In ogni caso, TIM descrive il dispositivo coinvolto nell'iniziativa come "completamente nuovo" e con garanzia di 24 mesi.

Per il resto, c'è da dire che LG Wing è già finito più volte in offerta in vari store online, visto anche che LG ha detto addio al mondo degli smartphone. Tuttavia, al momento in cui scriviamo lo smartphone si trova a partire da 690 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (ovviamente nuovo in questo caso), quindi l'offerta lanciata da TIM potrebbe risultare interessante per qualcuno.

In ogni caso, ovviamente le "Big Deal" dell'operatore comprendono anche altri prodotti. Ad esempio, il prezzo dello smartphone LG Velvet è stato fatto scendere a 349 euro (in precedenza costava 649,90 euro).