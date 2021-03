TIM bloccherà i servizi premium (VAS) a tutti da Maggio 2021

A pochi giorni dall'attivazione del blocco dei servizi VAS da parte di WindTre, anche TIM ha deciso di fare lo stesso. In una comunicazione inviata agli utenti in queste ore, l'operatore telefonico ha comunicato che entro la fine di maggio 2021 scatterà il blocco dei servizi VAS.

Di seguito il contenuto dell'SMS:

“Gentile Cliente, TIM è sempre attenta alla tua sicurezza e, per proteggerti da addebiti per servizi premium indesiderati, abiliterà tra 30 giorni gratuitamente sulla tua linea il blocco automatico di questi servizi, in attuazione a quanto previsto dalla delibera AGCOM n. 10/21/con. Il blocco impedirà l’attivazione dei servizi Premium e quelli già attivi verranno disattivati automaticamente. Se non vuoi che venga abilitato il blocco rispondi a questo SMS scrivendo “NON ACCONSENTO”. Per info, vai su https://www.tim.it/assistenza/costi-e-pagamenti/servizi-premium”.

Il blocco sarà automatico e gratuito, e scatterà per i clienti consumer che non l'hanno già attivato. Ovviamente, può essere rimosso tramite l'area clienti MyTim, l'app MyTim ed il numero 119.

Sono esclusi i brand TIM come TIM vision, TIM Music, Tim Games ed i servizi di terze parti come l'Apple Store, Google Play e tutti quei sistemi che prevedono l'accesso tramite nome utente e password o una registrazione.

Tutti i dettagli sui servizi premium di TIM sono disponibili nella pagina dedicata.