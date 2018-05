TIM Box: in arrivo tante nuove funzionalità, per una tv ancora più completa

A seguito dell'accordo firmato da TIM e Mediaset, l'operatore telefonico italiano ha annunciato le nuove funzionalità in arrivo sul decoder TIM BOX e che vanno ad espandere le funzionalità già esistenti, offrendo un'esperienza televisiva ancora più completa.

Nella fattispecie, le funzionalità sono tre.

Smart Zapping, infatti, permetterà senza cambiare canale di vedere quali sono i programmi in onda sulle altre reti avendo a disposizione informazioni di dettaglio ed immagini sulla programmazione. Accesso Veloce ai Canali TV consente attraverso un solo click, dalla homepage, di scegliere gli ultimi canali visti. Attraverso la funzione Play/Pause, invece, sarà possibile mettere in pausa la visione di un canale tv per poi riprenderla quando si vuole.

TIM BOX include tutto il sistema di entertainment digitale di TIM, tra cui TIMVISION, la televisione on demand di TIM che offre anteprime esclusive, serie tv, film, cartoni animati ed intrattenimento. E' presente anche TIMGAMES, che permette di giocare ad oltre 100 giochi in streaming, tra cui Tomb Raider, Star Wars: The Force Unleashed II, Sleeping Dogs ed altri, come Asphalt 8 e Minions, il tutto semplicemente con il telecomando.

Chiaramente è anche incluso anche il supporto a Netflix, mentre prossimamente arriverà quello a Mediaset.

TIM BOX ha un costo di 2,99 Euro al mese per 48 rate ed è proposto in vendita ai clienti ADSL o Fibra.