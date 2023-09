Tim Burton contro l'IA generativa: 'è come se ti rubasse l'anima'

Ormai l'IA è diventata una tecnologia con cui anche i grandi autori devono confrontarsi. Dopo aver sentire il parere di Stephen King sull'IA - stranamente ottimista, nonostante proprio i suoi libri siano stati "dati in pasto" a ChatGPT - è ora Tim Burton a dire la sua sull'Intelligenza Artificiale.

Le dichiarazioni del regista di The Nightmare Before Christmas, Frankenweenie e Edward Mani di Forbice, tuttavia, non sono positive come quelle di Stephen King. Al contrario, parlando con l'Independent, Tim Burton ha duramente criticato l'IA e chi la utilizza, scagliandosi contro un recente articolo di BuzzFeed in cui si tentava di replicare in "stile Burton" alcuni grandi classici Disney come Frozen e La Bella Addormentata nel Bosco.

Rispondendo ad una domanda dell'intervistatore Geoffrey Macnab, che chiedeva al regista quali sentimenti scaturisse in lui l'IA, Burton ha detto che "non posso descrivere le sensazioni che genera in me o nel pubblico. Mi ricorda il detto popolare di alcune tradizioni africane: non farmi una foto perché mi ruberà l'anima".

Con questa similitudine, insomma, Tim Burton vuole proporre l'IA come una specie di "ladro di identità" per gli artisti: d'altro canto, gli incredibili risultati ottenuti dai giornalisti di BuzzFeed utilizzando Midjourney per il loro articolo sembrano confermare involontariamente la tesi del regista. La preoccupazione di Burton, dunque, è che l'Intelligenza Artificiale riesca a replicare lo stile personale di ogni artista, considerato dall'autore come la sua "anima".

Burton ha continuato spiegando che alcuni degli artwork di BuzzFeed erano "veramente belli". Tuttavia, "ciò che l'IA fa è prendere qualcosa dalla tua anima e dalla tua psiche, e ciò è veramente disturbante, specie se ha a che fare con il tuo io. È come se un robot riuscisse a prendere per sé la tua umanità, la tua anima", ha concluso il regista.