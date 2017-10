TIM: il CdA dà il via libera al lancio di Canal+, parte la sfida a Netflix

Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi sotto la presidenza di, ha esaminato e approvato a maggioranza il term sheet vincolante per la creazione di una joint venture con, che avrà l'obiettivo di sfidare Netflix nello stesso settore.

Lo scopo della joint venture è di disegnare e realizzare l’offerta di contenuti video premium che TIM offrirà ai propri clienti per accelerare lo sviluppo della connettività in fibra.

“Con questa operazione TIM fa un importante passo avanti nella strategia di convergenza tra telco e media”, commenta l’Amministratore Delegato di TIM Amos Genish. “La joint venture con Canal+ ci permetterà, infatti, di cogliere le nuove opportunità di crescita in un mercato in continua evoluzione, attraverso un’offerta commerciale di connettività in fibra unita a contenuti video premium”.

La joint venture prevede la partecipazione al 60% di TIM e al 40% di Canal+. L’Amministratore Delegato sarà scelto tra i consiglieri di nomina TIM all’interno di un consiglio di amministrazione composto da 5 membri (di cui 3 TIM e 2 Canal+), in possesso di un profilo professionale coerente con l’iniziativa.