TIM celebra la Festa della Donna con Giga illimitati per 3 giorni: come ottenerli

TIM in questo lunedì di marzo ha deciso di lanciare una promozione speciale per la Festa della Donna che si celebrerà domani, 8 marzo 2022. Tutti i clienti privati iscritti al programma TIM Party con una SIM ricaricabile potranno accedere a tre giorni di Giga illimitati per la navigazione con la rete mobile.

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’iniziativa “Giga Illimitati 3gg” resterà valida da oggi, 7 marzo 2022, alle 23:59 dell’8 marzo. Per accedervi sarà necessario recarsi sul sito ufficiale di TIM Party o aprire l’app MyTIM, seguendo le indicazioni dei rispettivi servizi fino alla attivazione effettiva della promo. L’attivazione avverrà entro 48 ore dalla richiesta, varrà fino alla mezzanotte del terzo giorno e potrà essere effettuata solamente contenendo credito residuo sulla propria SIM a dimostrare l’effettivo utilizzo.

Ricordiamo ancora una volta che vi sono dei requisiti ben precisi affinché si possa godere della promozione: l’offerta potrà essere attivata solamente per i clienti in possesso di una SIM ricaricabile a pagamento e ancora attiva. L’iscrizione al programma TIM Party può invece essere effettuata giusto prima della attivazione della promo. Infine, rammentiamo che la dicitura “Giga illimitati” significa che gli utenti potranno accedere a un massimo di 600 Giga di traffico, in quanto l’operatore italiano chiede un utilizzo seguendo i principi di buona fede e correttezza.

Sempre a proposito di TIM, attenti alle rimodulazioni in arrivo da aprile 2022.