TIM celebra Star Wars: L'ascesa di Skywalker con giga illimitati per 1 mese

TIM, in occasione dell'ormai imminente arrivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha deciso di regalare a tutti i clienti iscritti a TIM Pary gigabyte illimitati per un mese. La notizia era nell'aria già da tempo, ma è stata ufficializzata solo oggi sul sito web ufficiale dell'operatore telefonico.

Il regalo può essere attivato direttamente dal sito web ufficiale, ma è compatibile solo con i clienti che hanno attiva una SIM ricaricabile con offerta dati inclusa nella promozione. La promozione è valida fino alla mezzanotte del mese successivo alla ricezione dell'SMS di avvenuta attivazione.

In questo lasso di tempo, la SIM consumerà con priorità i gigabyte in regalo, il che vuol dire che quelli presenti nel bundle di default non saranno toccati in alcun modo. Inoltre, come indicato nelle condizioni, il regalo di TIM prevede anche ulteriori 6 gigabyte aggiuntivi da utilizzare in roaming all'interno dei paesi dell'Unione Europea.

L'attivazione può essere effettuata o tramite il sito web, nell'area MyTim, o nell'apposita applicazione disponibile gratuitamente sugli store di iOS ed Android.

L'offerta è attivabile esclusivamente da coloro che fanno parte del programma TIM Party, che è gratuito ed aperto ai clienti privati che hanno almeno una linea fissa e mobile. L'adesione può essere inviata tramite il sito TimParty.it da mobile o PC.