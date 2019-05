TIM, il CEO Gubitosi: '5G in Italia tra giugno e luglio'

Il 5G si appresta a debuttare in Italia. L'annuncio è arrivato per bocca dell'amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi, che intervenendo ad una conferenza stampa a Firenze, in compagnia con il sindaco Dario Nardella, ha rivelato che "fra giugno e luglio lanceremo il 5G in Italia".

Durante la conferenza si è parlato di vari temi, tra cui l'accordo firmato con Vodafone su Inwit per la condivisione delle torri che riguardano proprio il 5G: "l’intesa potrà essere firmata entro la fine dell’estate. Il 1° agosto avremo il consiglio d’amministrazione. Il mio impegno con il consiglio è di portarlo entro quella data”, un'apertura chiara e netta anche per Iliad.

Gubitosi ha osservato infatti che “l’architettura dell’accordo è aperta e ci farebbe piacere se altri operatori partecipassero. Il 5G è stato costosissimo, è importante condividerlo e svilupparlo in fretta per avere ricavi”.

Sui colloqui in corso con Open Fiber, che di recente ha lanciato il servizio di banda ultralarga anche a Messina, l'amministratore delegato ha osservato che i colloqui sono abbastanza avanti, e nei prossimi mesi la questione sarà esaminata dal consiglio d'amministrazione di TIM: "appena saremo pronti in Tim la parola passerà agli azionisti, e passeremo al successivo livello di interlocuzione”, ha affermato il dirigente, che ha definito "positiva" un'eventuale integrazione di Open Fiber in TIM.