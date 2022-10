TIM completa spegnimento 3G in tutta Italia: restano solo 2G, 4G e 5G

Lo spegnimento della rete 3G TIM iniziato lo scorso luglio è finalmente giunto al suo termine: nelle giornate scorse, infatti, l’operatore italiano ha terminato lo switch off della rete mobile di terza generazione proprio secondo i piani, concludendo i lavori in data 16 ottobre 2022.

Da ormai quattro giorni, comunica TIM, il 3G non è più disponibile in tutta Italia e solo in casi rari l’icona 3G apparirà sugli smartphone in alcuni comuni. Dopo 18 anni, pertanto, è giunto il momento di salutare parte fondamentale della storia della telefonia mobile. Le frequenze utilizzate per il 3G verranno dunque riallocate per potenziare 4G e 5G.

Lo spegnimento del 3G interessa non solo TIM, naturalmente, ma anche gli operatori virtuali basati sulle sue antenne come Kena – secondo brand -, Fastweb, CoopVoce, Tiscali e Vianova. In qualche comune si potrebbe notare l’indisponibilità di rete mobile alla luce dello switch off. O ancora, i dispositivi non abilitati almeno al 4G risentiranno della performance carente del 2G. Per questa ragione, coloro che vogliono rimanere clienti di uno tra gli operatori sopra citati dovranno acquistare un nuovo telefono compatibile. La dismissione del 3G impatta solo questa fascia di utenti; coloro che hanno SIM e dispositivi in grado di utilizzare le reti 2G, 4G con VoLTE e 5G, invece, non noteranno alcuna differenza nell’esperienza d’uso.

Pochi giorni fa TIM ha lanciato l’offerta WiFi Power con Superfibra a 10 Gigabit in 30 città.