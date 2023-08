TIM conferma: nel 2023 addio definitivo alle cabine telefoniche in Italia

È ormai da tempo che si discute in merito allo smantellamento delle cabine telefoniche TIM, ma adesso è arrivato il "momento clou". Infatti, è stato confermato direttamente dal ben noto operatore che presto scompariranno anche le ultime cabine rimaste in Italia.

A confermare lo smantellamento delle 15.000 strutture che ancora risiedono sul territorio è stato l'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, che ha colto l'occasione di una conference call per indicare un'operazione che va di fatto a chiudere un'era. Non sono infatti in pochi coloro che si ricordano l'utilizzo intenso delle cabine telefoniche, nonostante l'avvento degli smartphone abbia ormai soppiantato totalmente quel metodo di comunicazione.

Le cabine telefoniche rappresentavano però anche un punto fisico, avente per determinate persone un valore nostalgico, per certi versi come una struttura storica di un paesino che chiude i battenti. I progressi avvenuti nel mondo della telefonia hanno però inevitabilmente portato a uno scarso utilizzo del servizio, che ora dunque TIM non deve più garantire.

In questo contesto, il completamento dello smantellamento avverrà entro il 2023, persino in anticipo di tre anni rispetto al 2026 a cui si faceva riferimento in precedenza. Insomma, l'epoca in cui si utilizzavano i gettoni per telefonare sta definitivamente svanendo, lasciando spazio a una copertura mobile quasi totale del territorio. Per il resto, la pagina del sito Web di TIM per trovare una cabina telefonica vicina sembra risultare l'ultimo rimasuglio di quella realtà.