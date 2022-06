TIM conferma calendario switch off 3G: quando verrà spento nel tuo comune?

Lo scorso mese TIM ha confermato lo spegnimento del 3G entro luglio 2022, dopo un primo periodo di silenzio a causa dell’intervento dell’AGCOM. Per chiarire ulteriormente la questione, l’operatore telefonico ha pubblicato oggi, 10 giugno 2022, l’intera roadmap dello switch off per ogni regione.

Recandosi sulla pagina TIM dedicata, infatti, è possibile verificare la data di spegnimento della rete 3G per il proprio Comune così da prepararsi tempestivamente. In precedenza questa pagina era stata disattivata in seguito al rinvio dello switch off ma, con le nuove autorizzazioni da parte delle autorità competenti, la società l’ha riattivata aggiungendoci il piano nazionale dello spegnimento aggiornato con le nuove date.

Aprendo il sito Web linkato appena sopra sarà dunque possibile selezionare la regione d’interesse e scaricare la lista nel formato PDF con la lista completa dei comuni della detta regione. In linea generale si nota che per ogni città il periodo di inizio dello spegnimento è tra il 13 e il 30 giugno 2022, mentre lo spegnimento può protrarsi anche nei mesi successivi fino a settembre-ottobre. Ciò significa che dalla seconda metà di ottobre 2022 il 3G firmato TIM dovrebbe essere spento in tutta la penisola.

Come abbiamo già chiarito, gli utenti impattati saranno quello che utilizzano ancora cellulari non abilitati al 4G, i quali quindi si appoggeranno al 2G per chiamate ed SMS; al contrario, la navigazione su Internet tramite rete mobile sarà rallentata in quanto lo standard di seconda generazione non supporta velocità elevate.

Nel mentre, il 5G TIM a maggio ha raggiunto altre 16 località del Belpaese.