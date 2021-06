TIM: continua la diffusione della fibra, ecco le città che la riceveranno da giugno 2021

TIM continua a diffondere la fibra ottica fino a 1 Gbps come da piano di copertura FiberCop. Dopo i grandi progressi fatti in Friuli-Venezia Giulia nell’aprile 2021, ora la società di Luigi Gubitosi ha annunciato ottime novità per diverse città in tutta Italia, con lavori in corso o prossimi agli inizi per cablarle entro giugno 2021.

Come ripreso anche da MondoMobileWeb, il primo annuncio rilasciato da TIM riguarda Caltanissetta, inserita nel piano di copertura il 4 giugno 2021 con investimenti pari a 4 milioni di Euro per lavori che riguarderanno ben 20.000 unità immobiliari. 4,6 milioni di Euro verranno invece dedicati a Oristano, per la copertura di circa 11.000 unità immobiliari.

Rimanendo sempre attorno ai 4 milioni di Euro invece troviamo Castelfranco Veneto, anch’essa interessata al cablaggio di circa 11.000 abitazioni a partire dal 4 giugno 2021; anzi, i lavori sembrerebbero essere già iniziati in diverse aree. In Friuli-Venezia Giulia invece proseguono i lavori a Gorizia, dove l’Amministrazione Comunale collaborerà intensamente con TIM per coprire sempre 11.000 unità immobiliari a partire da giugno 2021.

Non mancano poi alla lista di questo mese Cremona, con investimenti pari a 8 milioni di Euro circa per 25.000 unità immobiliari; ad Arezzo, invece, dal 15 giugno 2021 sono iniziati i lavori per coprire 34.000 unità immobiliari con la fibra FTTH, grazie a investimenti che toccano quota 12 milioni di Euro. Insomma, tanti lavori in corso per cercare di colmare il digital divide in tutto il Belpaese.

Nel mentre TIM ha annunciato il nuovo servizio di internet satellitare la cui sperimentazione è attiva in quasi tutto il territorio nazionale e si concluderà entro ottobre 2021.