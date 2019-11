Tim continua ad espandere il 5G: attivo da oggi anche a Genova

TIM continua ad investire sul 5G, e dopo averlo simbolicamente "acceso" a Roma, Torino, Firenze e Napoli, ha annunciato l'espansione della nuova rete di connettività anche a Genova. Nel capoluogo ligure infatti dalla giornata di oggi è possibile godere della connessione ultraveloce, in alcune aree.

Si parte dalla zona nord-ovest della città con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, mentre entro fine anno sarà disponibile anche a Prà, Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto. L'operatore telefonico però ha svelato che nel 2020 saranno interessati dai piani di copertura altre importanti zone del territorio comunale e dell'area metropolitana, che sono in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte.

Con il lancio del 5G a Genova proseguono le attività sperimentali avviate all'inizio dell'anno presso il Campus Erzelli, in collaborazione con Liguria Digitale, Regione Liguria, Comune di Genova ed Ericsson. La partnership mira a creare le basi per lanciare una piattaforma di collaborazione aperta ad aziende e sviluppatori, con l'obiettivo di creare un hub in grado di abilitare lo sviluppo di servizi innovativi ed a valore aggiunto per la città.

“Con la “TIM 5G Digital Business Platform forniamo uno strumento chiave per la creazione di un ecosistema virtuoso con le amministrazioni pubbliche, le università, le start up e le imprese - ha dichiarato Elisabetta Romano - Questo permette a TIM di realizzare, insieme ai vari partner, nuovi servizi digitali per Genova 5G in modo sempre più agile, semplice, scalabile e veloce”.

TIM contestualmente ha rinnovato il proprio impegno a coprire entro il 2021 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali ed a lanciare 200 progetti specifici per le grandi aree.