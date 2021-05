TIM verso la conversione al 100% green: raggiunto accordo con ERG

TIM ha ufficialmente firmato un accordo con ERG, nello specifico un corporate PPA (Power Purchase Agreement) tramite le loro controllate Erg Power Generation e Telenergia, per l’erogazione di energia elettrica 100% green nel corso dei prossimi dieci anni. Si parla anche di interventi per rimodernizzare gli impianti rinnovabili già esistenti.

L’annuncio è giunto nelle ultime ore e stabilisce che gli impianti eolici di ERG forniranno a TIM 3,4 Terawattora di energia completamente proveniente da fonti rinnovabili per il periodo 2022-2031, sia in modalità baseload (acquistando un volume costante per i dieci anni d’accordo) che in modalità pay as produced (un prezzo fisso per qualsiasi volume prodotto).

A fornire l’energia necessaria saranno in particolare gli impianti collocati ad Avigliano (PZ) e Lacedonia Monteverde (AV), i quali dal 2023 in poi saranno inoltre oggetto di interventi di reblading per sostituire le pale originali con nuovi progetti modificati in materiali e forma, aumentandone così l’efficienza.

L’Amministratore Delegato di TIM Luigi Gubitosi ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questo accordo perché ci consente di raggiungere non solo obiettivi ESG strategici per l’azienda ma anche per la collettività. Da una parte, infatti, diversifichiamo le fonti di approvvigionamento di energia, stabilizziamo i costi e ribadiamo il forte commitment dell’azienda sull’utilizzo di energia rinnovabile nel medio lungo termine. Dall’altra, confermiamo l’impegno di TIM a supporto del piano nazionale per la transizione energetica: con questa operazione, infatti, contribuiremo alla riduzione delle emissioni di Co2 e a generare benefici per l’ambiente”.

Anche l’AD di ERG Paolo Luigi Merli si è espresso in merito all’intesa raggiunta, parlando di una evoluzione verso un modello infrastrutturale per ridurre la volatilità dei ricavi e valorizzare l’innovazione degli impianti dal punto di vista tecnologico.

Nel mentre TIM ha avviato lo spegnimento della rete in rame a partire da Trento per aumentare la diffusione della fibra ottica; o ancora, a inizio mese ha ufficialmente detto addio a Huawei annunciando nuovi accordi con Nokia per le infrastrutture 5G da usare in Italia.