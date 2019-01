Tim Cook: 'Apple ha il dovere di imparare ed agire da questo momento'

In una nota ai dipendenti inviata dall'amministratore delegato ed ottenuta da Mark Gurman di Bloomberg, Tim Cook ha fornito nuove indicazioni sull'andamento delle vendite di iPhone a seguito del taglio delle previsioni per il Q1 2019.

Cook afferma che Apple è "delusa" dal fatto che i ricavi trimestrali scenderanno a 9 miliardi di Dollari rispetto alle previsioni iniziali, ma ha nuovamente sottolineato l'ottimo andamento registrato dalla divisione servizi e dalle vendite di Mac, Apple Watch ed AirPods.

L'amministratore delegato ha anche aggiunto che gli iPhone nel giorno di Natale hanno registrato il record di attivazioni negli Stati Uniti e Canada, ma nonostante ciò ha affermato che Apple ha il dovere di "imparare ed agire" da questo momento indubbiamente difficile. E' proprio per questo che, come vi abbiamo ampiamente riportato questa mattina, ha convocato per le 9:30 americane un incontro con tutti i dipendenti presso l'Auditorium Town Hall dell'Apple Park.

Cook afferma che Apple è "estremamente orgogliosa delle innovazioni che stiamo offrendo ai nostri clienti con iPhone Xr, iPhone Xs ed iPhone Xs Max. Questi sono senza dubbio i migliori iPhone che abbiamo mai prodotto. Non abbiamo fissato un nuovo record per le vendite di iPhone nel primo trimestre a causa di vari fattori, alcuni dei quali macroeconomici ed altri specifici per Apple e l'industria degli smartphone".