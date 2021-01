Tim Cook di Apple entra nel club dei miliardari: ecco lo stipendio del 2020

Apple di recente ha presentato la dichiarazione di delega alla SEC degli Stati Uniti, un documento molto importante che include anche informazioni sugli stipendi percepiti dai dipendenti. In particolare, grazie alle performance registrate dalla compagnia, il patrimonio netto di Tim Cook nel 2020 ha registrato un incremento.

L'amministratore delegato infatti ha percepito uno stipendio annuo di 14 milioni di Dollari. Nella dichiarazione viene specificato che lo stipendio base del CEO è di 3 milioni di Dollari, a cui si aggiunge il bonus performance che per il 2020 è stato pari a 10,731 milioni. A questo, bisogna sommare un altro milione e 38 mila Dollari.

Il totale per il 2020 quindi è stato di 14.769.300 Dollari, che permette a Tim Cook di entrare nel club dei miliardari con un patrimonio netto superiore al miliardo di Dollari, comunque lontano rispetto a quelli di altri paperoni e colleghi, come Larry Page di Google, Mark Zuckerberg di Facebook e Jeff Bezos di Amazon. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che questi ultimi non sono solo i CEO delle rispettive aziende, ma anche i fondatori e proprietari e posseggono anche un pacchetto importante di azioni.

Tra gli altri compensi ricevuti da Cook nel 2020 sono presenti assicurazioni sulla vita, spese di ferie, spese di sicurezza e viaggio.

Apple investe tanto sulla sicurezza del proprio CEO: nel 2020 ha speso 470mila Dollari, ma tale cifra include anche jet privati ed altro.

Nel settembre 2020 Cook ha anche ricevuto degli incentivi azionari per oltre 100mila Dollari.

Lo scorso anno Apple aveva tagliato lo stipendio a Tim Cook rispetto al 2019.