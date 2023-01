Tim Cook fa gli auguri ai cinesi su Weibo con un corto registrato da iPhone

Dopo l'ormai ben noto viaggio europeo di Tim Cook, il CEO di Apple è tornato a dialogare anche con un altro pubblico. Infatti, da Cook sono arrivati gli auguri ai cinesi.

Come riportato da 9to5Mac, il CEO dell'azienda di Cupertino ha pubblicato sul social network Weibo un video dalla durata di oltre 17 minuti. Cook ha fatto riferimento a una "storia commovente", che mostra il "potere di perseguire la propria passione" e ricorda "cosa serve per superare gli ostacoli della vita". Insomma, si tratta di una sorta di cortometraggio registrato con iPhone 14 Pro.

Chiaramente, come potete ben immaginare, il tutto è legato al Capodanno cinese, che il 22 gennaio 2023 segnerà l'inizio dell'anno del Coniglio. Il CEO di Apple ha infatti colto l'occasione per fare gli auguri ai cinesi, in quanto i festeggiamenti inizieranno tra non molto e proseguiranno fino a inizio febbraio 2023.

Insomma, Apple sta comunicando direttamente mediante la figura del suo CEO anche in quel mercato, proseguendo nella "strategia" dei contenuti girati direttamente con un iPhone. In ogni caso, la società di Cupertino non è nuova nell'approccio a questo mercato, considerando che solitamente vengono pubblicati contenuti relativi al Capodanno cinese sul canale YouTube dell'azienda (ma questa volta c'è anche, ad esempio, un'edizione limitata degli AirPods Pro per l'anno del Coniglio).