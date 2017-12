Tim Cook: bonus da 102 milioni di Dollari nel 2017 ed aereo privato

L'amministratore delegato di, volerà ora solo su aerei privati, anche per i viaggi personali, per "motivi di sicurezza". Lo ha rivelato un documento presentato presso la SEC dai legali di Apple ed approvato in precedenza anche dal consiglio d'amministrazione della Mela Morsicata.

"Questa politica è stata messa in atto nel 2017 nell'interesse della sicurezza, anche alla luce del nostro profilo globale e per la natura altamente visibile del ruolo di Cook come CEO" ha affermato un portavoce di Apple in una dichiarazione rilasciata per un'agenzia di stampa, in cui si legge che "ogni volta che Cook utilizzerà un jet privato di Apple per viaggi personali, i costi saranno considerati come compensazione supplementare, e per questo dovrà pagare le tasse".

Bloomberg, inoltre, ha osservato che Cook ha ricevuto un aumento del 74% del proprio bonus annuale, come premio per i risultati finanziari della compagnia. I guadagni annuali sono stati pari a 102 milioni di Dollari, tra azioni e bonus. Anche i suoi più stretti collaboratori (Luca Maestri, Angela Ahrendts, Johny Srouji, Dan Riccio, e Bruce Sewell) hanno ricevuto un bonus di 3,11 Dollari ad azione, portando il compenso totale a 24,2 milioni di Dollari.

Un anno da incorniciare per tutti i dirigenti della compagnia fondata da Steve Jobs, che già nel corso dei primi mesi del prossimo potrebbe diventare la prima società al mondo a raggiungere una capitalizzazione di 1 trilione di Dollari, nonostante il recente calo del titolo dovuto al caso relativo ai rallentamenti di iPhone.