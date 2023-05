Tim Cook su ChatGPT: 'IA interessante, ma bisogna essere cauti'

Nel corso della conference call con gli azionisti tenuta a seguito dell’annuncio dei risultati finanziari relativi al Q2 2023 di Apple, l’amministratore delegato della compagnia Tim Cook ha anche parlato dell’intelligenza artificiale e della crescente popolarità di ChatGPT e di chatbot simili.

Pur riconoscendo che il potenziale dell’intelligenza artificiale è “molto interessante”, il numero uno della compagnia di Cupertino ha osservato che “ci sono una serie di problemi che devono essere risolti” , ecco perchè “è molto importante essere deliberati e cauti” sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Cook ha comunque rivendicato l’utilizzo da parte di Apple dell’intelligenza artificiale ed il deep learning in molti dei suoi prodotti e servizi, ed ha sottolineato funzionalità come il rilevamento delle cadute e degli incidenti, ma anche l’app ECG presente su Apple Watch. Tuttavia, per il futuro ha aggiunto che Apple continuerà ad utilizzare l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti ma in maniera “molto ponderata”.

Nessuna menzione o riferimento al misterioso Siri X di cui si è parlato molto negli ultimi tempi e che dovrebbe essere la nuova versione dell’assistente vocale Siri basata sull’IA.

Non è chiaro quindi se durante la WWDC in programma a Giugno abbia intenzione di svelare qualche nuova funzionalità per i propri sistemi operativi basata sull’IA, ma non è da escludere che venga integrata in qualche modo nei nuovi software.