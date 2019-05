Tim Cook come Steve Jobs, discorso ai giovani: 'la mia generazione ha fallito'

Celebre è il discorso di Steve Jobs alla Stanford University, quando il leggendario uomo immagine di Apple pronunciò le parole "Siate affamati, siate folli". Era il 2005 e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata molta. Oggi alla guida della società di Cupertino c'è Tim Cook, che recentemente ha avuto l'occasione di parlare ai giovani.

Infatti, il CEO di Apple ha recentemente tenuto un discorso di commiato per i laureandi della Tulane University presso il Mercedes-Benz Superdrome di New Orleans. La "chiacchierata" con i giovani è durata all'incirca 20 minuti e i temi affrontati da Tim Cook sono stati molteplici, dal suo arrivo in Apple fino al cambiamento climatico passando per il fallimento della sua generazione nel lasciare un mondo migliore ai giovani.

"Avevo un ottimo lavoro in un'azienda chiamata Compaq, che all'epoca sembrava potesse rimanere in alto per sempre, ma probabilmente la maggior parte di voi è troppo giovane per ricordarsi di quella società. Nel 1998, Steve Jobs mi convinse a lasciare Compaq per unirmi alla sua società, che in quel periodo era sull'orlo della bancarotta. Producevano computer, ma all'epoca le persone non sembravano molto interessate a comprare i loro prodotti. Steve però aveva un piano per cambiare le cose. [...] L'idea era quella di mettere potenti strumenti nelle mani di tutti, in modo da far progredire il mondo", ha affermato il CEO di Apple.

Tim Cook ha poi continuato spiegando che si rende conto del fatto che la sua generazione ha per certi versi deluso i giovani. "Abbiamo discusso troppo, eravamo troppo concentrati nel farci la lotta tra di noi e non guardavamo ai progressi. Non bisogna guardare lontano per trovare esempi di questo fallimento. Qui oggi sono presenti persone che hanno dovuto vivere un tragico disastro ambientale. Il cambiamento climatico riguarda tutti, sia chi ha vinto la lotteria della vita e pensa di poter permettersi di ignorare questo problema che chi sta per perdere tutto. [...] Quando si parla di cambiamenti climatici, vi invito a pensare a queste persone che possono perdere tutto. Dobbiamo occuparci di questo in modo collettivo. Solamente così il rumore della politica si spegnerà", ha dichiarato Cook.

Crediti immagini: Bloomberg.