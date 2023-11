Tim Cook conferma: Apple avrà il suo ChatGPT, ma sarà 'responsabile'

Già da qualche settimana sul web sono presenti varie indiscrezioni sul possibile arrivo di un ChatGPT di Apple. L’amministratore delegato della compagnia, Tim Cook, nel corso della conference call tenuta la scorsa notte a margine dell’annuncio dei risultati finanziari del Q3 2023, ha di fatto confermato lo sviluppo di un’IA generativa.

Nella fattispecie, alcuni investitori hanno chiesto a Cook se Apple abbia sperimentato l’intelligenza artificiale generativa, dal momento che molte aziende stanno facendo lo stesso e sono in procinto di lanciare strumenti basati sull’IA.

Il CEO è stato come sempre diplomatico ed ha evidenziato molte funzionalità dei dispositivi Apple basati sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico, come l’ECG di Apple Watch che può capire se l’utente soffre di fibrillazione atriale.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se Apple abbia intenzione di lanciare strumenti come ChatGPT, Cook è sceso nei dettagli ed ha affermato che “ci stiamo lavorando”, senza offrire molti dettagli. “In termini di intelligenza artificiale generativa, ovviamente, abbiamo del lavoro da fare. Non entrerò nei dettagli su cosa sia, perché come sai, non lo facciamo mai. Ma puoi scommettere che stiamo investendo. Stiamo investendo parecchio. Lo faremo in modo responsabile e così…vedrete nel tempo i progressi che porteranno nei prodotti tali tecnologie” ha affermato.