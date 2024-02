Tim Cook conferma: Apple lancerà la sua IA generativa nel 2024

I rumor che volevano Apple al lavoro sulla propria intelligenza artificiale generativa trovano finalmente conferma. A darla è stato l’amministratore delegato della compagnia, Tim Cook, la scorsa notte in occasione dell’annuncio dei risultati finanziari relativi al Q3 2023.

Tim Cook ha affermato che Apple sta dedicando “un’enorme quantità di tempo e sforzi” alle funzionalità legate all’intelligenza artificiale che verranno annunciate nei prossimi mesi, probabilmente già a Giugno in occasione della WWDC dove la Mela è solita annunciare le novità software per gli anni a venire.

"Stiamo annunciando questi risultati alla vigilia di quello che sarà sicuramente un giorno storico mentre entriamo nell'era del calcolo spaziale", ha affermato l’amministratore delegato riferendosi alla giornata di oggi, 2 Febbraio 2024, che segnerà il lancio negli Stati Uniti di Apple Vision Pro. "Momenti come questi sono ciò per cui viviamo in Apple, sono il motivo per cui facciamo quello che facciamo” ha continuato.

Cook ha voluto spiegare che Apple è ancora fortemente dedicata e concentrata sull’innovazione, e per tale ragione "continueremo a investire in queste e altre tecnologie che daranno forma al futuro, inclusa l'intelligenza artificiale, alla quale continuiamo a dedicare un'enorme quantità di tempo e sforzi e per cui saremo entusiasti di condividere i dettagli del nostro lavoro in corso entro la fine dell’anno”.

Alcuni rumor emersi nelle scorse ore, danno praticamente per certo l’annuncio del nuovo Siri con AI simil ChatGPT all WWDC. Ed a questo punto non resta che far partire il conto alla rovescia.