Tim Cook, cosa fa alle 4 del mattino? La spiegazione del CEO di Apple

Le 04:00 del mattino sono diventate un meme del Web per motivi di un certo tipo (chi ha detto 420?). Tuttavia, Tim Cook è molto serio in merito all'importanza di questo orario.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, il CEO della società di Cupertino ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ai microfoni di Financial Review, affermando di prendere posto alla scrivania proprio alle 04:00 del mattino. Le voci di corridoio che per tempo si sono susseguite su questa sua abitudine sono dunque state confermate.

Tuttavia, Cook ha voluto fare delle precisazioni, che risultano utili viste anche le "malelingue" presenti online: semplicemente, il CEO di Apple ritiene di essere più produttivo a quell'orario della mattina, riuscendo di fatto a controllare meglio l'azienda. Infatti, Tim ha spiegato che durante la giornata può accadere qualcosa in grado di spostare il focus. Questo significa che di prima mattina, quando sono in pochi a lavorare, tutto risulta più "tranquillo" rispetto al pomeriggio e alla sera.

Per il resto, il CEO dell'azienda di Cupertino ha svelato altre informazioni interessanti, dicendosi ad esempio molto interessato al mondo dell'intelligenza artificiale e affermando di leggere personalmente parecchie e-mail inviate dai clienti. Ovviamente è impossibile per Cook prendere visione di tutto, ma cercare di comprendere cosa vogliono gli utenti è di fondamentale importanza per il CEO.