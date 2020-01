Tim Cook cuore d'oro: donati 2 milioni di Dollari di azioni Apple in beneficenza

Un documento pubblicato dalla Securities and Exchange Commission ha svelato che l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha donato oltre 6mila azioni della società di Cupertino ad un ente benefico non noto. L'importo complessivo, calcolato sulla base del valore di chiusura raggiunto dal titolo, è di quasi 2 milioni di Dollari.

I dirigenti delle grosse aziende, secondo la normativa in vigore negli Stati Uniti, non sono tenuti ad annunciare pubblicamente il destinatario delle donazioni di beneficienza, ma devono comunque divulgare l'atto di trasferimento. Per questo motivo, non è nota l'associazione a cui Cook ha donato 2 milioni di Dollari.

Non si tratta della prima volta che l'amministratore delegato della società di Cupertino compie azioni di questo tipo. Nel 2014 aveva effettuato un'ingente donazione ad una campagna a favore dell'uguaglianza della community LGBT. Apple, in quanto azienda impegnata socialmente, è solita partecipare a raccolte fondi in caso di catastrofi naturali, ma è popolare anche per la collaborazione con PRODUCT (RED), l'associazione benefica di Bono Vox degli U2 che combatte contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.

Cook attualmente detiene 847.969 azioni Apple, per un valore di oltre 254 milioni di Dollari, grazie al suo ruolo di CEO ed i premi ottenuti negli anni per i risultati aziendali.