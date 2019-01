Tim Cook difende i prezzi di iPhone Xr ed Xs: 'uguali allo scorso anno'

A margine della conference call tenuta la scorsa notte per annunciare i risultati finanziari del Q3 2018, Tim Cook ha ovviamente dovuto affrontare le domande di investitori ed analisti che chiedevano delucidazioni sul calo del 15% delle vendite di iPhone che la Mela ha registrato nel trimestre terminato a Dicembre.

Cook ha fermamente difeso i prezzi imposti ai nuovi iPhone Xr ed iPhone Xs, sottolineando che "abbiamo fissato un prezzo per l'iPhone Xs negli Stati uniti uguale a quello di iPhone X di un anno fa. L'iPhone Xs Max, che era nuovo, costava 100 Dollari in più rispetto all'Xs".

Successivamente il CEO ha anche voluto precisare che il prezzo di iPhone Xr era praticamente uguale a quello di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus dell'anno precedente, e che ballavano pochi Dollari di differenza, prima del calo dei prezzi alla fine dello scorso anno in Giappone.

"Quello che abbiamo fatto a gennaio in alcune località e per alcuni prodotti è essenzialmente assorbire parte o tutto il movimento delle valute straniere rispetto allo scorso anno" ha precisato Tim Cook riferendosi al taglio che la società ha annunciato in alcuni mercati. Cook ha anche ammesso che nel momento in cui il prezzo dell'iPhone è fuori dal controllo di Apple e dipende dalla volatilità delle valute "può essere un fattore" per gli utenti.

L'amministratore delegato si è anche soffermato sulla mancanza di sussidi, che in Giappone ed anche negli USA potrebbe aver frenato le vendite. Cook afferma che una persona che ha acquistato un iPhone 6 o 7 per 199 Dollari potrebbe essere riluttante a passare ad un dispositivo che costa 749 Dollari senza sovvenzioni. La compagnia ad ogni modo sta lavorando per risolvere il problemi con programmi di permute e rate.

Successivamente, per fugare qualsiasi dubbio, Cook ha dichiarato che i dispositivi Apple sono progettato per durare il più a lungo possibile, e molti clienti scelgono di tenerli fin quando non si esaurisce il ciclo di vita, mentre altri li cambiano. Il CEO ha anche sottolineato che gli aggiornamenti sono stati inferiori alle attese nel terzo trimestre, e non sa se questo trend sia destinato a continuare anche in futuro o meno.

"Sono convinto che realizzare un prodotto eccezionale di alta qualità sia la cosa migliore per il cliente" ha concluso.