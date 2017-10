Tim Cook elogia l'Italia: "avete un'istruzione di altissimo livello"

L'attuale CEO di Appleha speso bellissime parole sul nostro Paese in un articolo scritto da lui stesso per il. Questo è avvenuto in seguito all'incontro che Cook ha avuto lo scorso 17 ottobre a Firenze con gli studenti delin occasione del diciottesimo anniversario dell'Osservatorio.

Riportiamo di seguito un estratto dell'articolo di Cook, invitandovi a leggerlo nella sua forma completa a questo link.

"Ogni volta che visito l’Italia, mi ricordo il perché tutti noi di Apple ci sentiamo così a casa qui. Condividiamo la passione italiana per il grande design e per l’artigianato, l’attenzione per quel dettaglio fondamentale che fa sì che l’intero design funzioni alla perfezione, lo renda magico. Possiamo tornare indietro di secoli, al Rinascimento, all'antichità e possiamo trovare il design italiano al crocevia di ciò che oggi chiamiamo «tecnologia» e arti liberali, al crocevia tra la forma, la funzione e l’ispirazione. Questo è un paese che dimostra che l’eccellenza significa fare ciò che è migliore, non ciò che è più comune. E ho visto che voi sapete che niente di tutto ciò è possibile senza un’istruzione di altissimo livello. Il vostro paese, l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e Apple condividono questo credo: l’istruzione è il vero livellatore".