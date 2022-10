Tim Cook poco entusiasta al Gran Premio di Austin, il filmato è subito virale

C'erano anche i dirigenti di Apple, tra cui l'amministratore delegato Tim Cook, tra le numerose personalità che ieri sera hanno assistito al Gran Premio di Formula 1 ad Austin. Il CEO ha fatto visita al box della Ferrari ed al termine della gara ha anche sventolato (poco entusiasta) la bandiera a scacchi.

Tim Cook, che era in compagnia di Eddy Cue, ha trascorso tutto il weekend ad Austin. Sabato aveva visitato i laboratori di chip di Apple in Texas, ed in un discorso aveva elogiato il lavoro portato avanti dai progettisti sulla prossima generazione di Apple Silicon.

Domenica invece si è concesso qualche ora di relax insieme ad Eddy Cue, e così come altri vip come Ed Sheeran e Brad Pitt hanno assistito alla gara e visitato i box delle scuderie. Cook ha anche sventolato la bandiera a scacchi alla fine del gran premio, in maniera poco entusiasta. Ovviamente, il filmato è subito diventato un meme ed è stato ripreso sui social media dagli u tenti.

Apple ancora non ha rilevato i diritti televisivi della Formula 1, ma ha molti progetti legati al circus automobilistico. Ad esempio, è in fase di realizzazione un film sulla Formula 1 con Brad Pitt per Apple TV+, diretto da Joseph Kosinski.