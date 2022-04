Tim Cook si esprime contro il sideloading: cosa ha detto il CEO di Apple

Non è di certo una novità il fatto che Apple sia contraria al sideloading delle app. Tuttavia, ora ci ha pensato direttamente Tim Cook a esprimersi pubblicamente in merito alla tanto dibattuta questione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e MacRumors, nonché come potete approfondire direttamente mediante la replica del keynote pubblicata sul canale YouTube International Association of Privacy Professionals, il CEO di Apple ha colto l'occasione della conferenza IAPP Summit 2022, tenutasi in quel di Washington (Stati Uniti d'America) nella giornata del 12 aprile 2022, per approfondire le motivazioni alla base della posizione di Apple sul sideloading.

Per chi non lo sapesse, le dichiarazioni arrivano in un momento in cui si discute del fatto che alcune leggi potrebbero costringere l'azienda a consentire agli utenti di installare app provenienti al di fuori dell'App Store, ovvero esterne al negozio digitale ufficiale della società di Cupertino. In parole povere, si sta di fatto chiedendo ad Apple di "aprire le porte" a store digitali di terze parti e app provenienti da altre fonti (un po' come avviene su Android mediante i file APK).

La posizione di Apple a proposito è chiara: un'apertura di questo tipo, secondo la società di Cupertino, porterebbe a problematiche in termini di sicurezza e privacy. Nella succitata conferenza, Cook ha affermato che la privacy è un "diritto fondamentale dell'essere umano" e ha accusato il settore in generale di sfruttare i dati degli utenti a fini commerciali.

Il CEO di Apple ha inoltre ricordato gli sforzi effettuati dall'azienda per cercare di contrastare pratiche di questo tipo, poco prima di effettuare "l'affondo": secondo Cook, uscire dalle attuali "rigorose protezioni di sicurezza" comporterebbe la possibilità di una "scelta meno sicura" per gli utenti. Il CEO si è dunque detto preoccupato del fatto che a breve, per via delle succitate leggi, l'azienda di Cupertino potrebbe non riuscire più a offrire alcune di queste "protezioni".

Questo consentirebbe alle "aziende affamate di dati [...] di aggirare le regole sulla privacy e tracciare ancora una volta gli utenti contro la loro volontà", secondo Cook. In parole povere, nella visione di Apple il sideloading "potrebbe fornire ai malintenzionati un modo per aggirare le protezioni di sicurezza già messe in atto". Il CEO ha effettuato un esempio a tal proposito: a inizio pandemia, alcune false app legate al COVID-19 sono state utilizzate per installare su smartphone (non iPhone) dei ransomware e questo è stato possibile per via del fatto che gli utenti hanno installato software da siti Web non sicuri.

Insomma, Tim Cook non le ha di certo mandate a dire, effettuando un "affondo" non di poco conto durante il suo discorso alla conferenza IAPP Summit 2022.