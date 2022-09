Tim Cook in Europa: video integrale della laurea a Napoli, Metaverso e altro

Non c'è solamente la laurea honoris causa in Innovation and International Management, legata all'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel viaggio in Europa di Tim Cook. Infatti, i recenti spostamenti del CEO di Apple stanno attirando l'attenzione a livello globale anche per via di dichiarazioni non di poco conto.

Partendo da quanto affermato proprio durante l'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli Federico II (tra l'altro, in apertura potete prendere visione del video integrale di Tim Cook a Napoli), Cook ha affermato che in un futuro non troppo lontano le persone si chiederanno come hanno fatto a vivere una vita senza realtà aumentata.

In parole povere, come riportato anche da MacRumors, secondo Cook l'impatto della tecnologia AR sul mondo sarà profondo quanto quello avuto da Internet. Ricordiamo che i rumor si sono concentrati di recente sul presunto prossimo arrivo di un visore AR/VR di Apple, che dovrebbe approdare sul mercato nel corso del 2023. Staremo a vedere.

Tim Cook si è inoltre fatto vedere nello store Apple in Piazza del Liberty a Milano, così come non ha mancato di incontrare la schermitrice italiana e campionessa paralimpica Bebe Vio. Tuttavia, il CEO di Apple in questo periodo non ha girato solamente l'Italia, recandosi, ad esempio, anche in Germania.

Nell'ambito di questo viaggio europeo, Cook ha inoltre rilasciato, come riportato anche da 9to5Mac, un'intervista all'agenzia di stampa olandese Bright. In quest'ultima, il CEO di Apple ha fatto seguito alle dichiarazioni relative alla realtà aumentata, spiegando che "le app AR sono già nell'App Store, ma le possibilità andranno molto, molto oltre. [...] Immagina di essere improvvisamente in grado di insegnare con l'AR e mostrare le cose in quel modo".

Altre affermazioni che non sono di certo passate inosservate sono quelle sul Metaverso. A tal proposito, infatti, Cook ha dichiarato: "Penso sempre che sia importante che le persone capiscano cos'è qualcosa. E non sono davvero sicuro che la persona media possa dirti cos'è il Metaverso". Il CEO di Apple ha poi spiegato che la realtà virtuale è un modo per rendere qualcosa più immersivo, ma che nessuno vorrebbe vivere tutta la sua vita in quel modo.

Per il resto, di recente Cook è stato anche nel Regno Unito, arrivando a incontrare il cast della serie TV di Apple TV+ "Ted Lasso". Insomma, il CEO di Apple si è fatto vedere in parecchi posti nel corso dell'ultimo periodo.