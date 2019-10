Tim Cook a Firenze: 'Apple non venderà mai i dati degli utenti'

Come ampiamente preannunciato, nella giornata di ieri 3 Ottobre, Tim Cook è stato ospite a Firenze del'Osservatorio Permanente, un'organizzazione benefica che si occupa della formazione dei giovani. Il CEO di Apple ha tenuto un discorso in occasione del via alla 20esima edizione del progetto di alfabetizzazione mediatica.

L'amministratore delegato della società di Cupertino ha anche tenuto una sessione di q&a con gli studenti, nel corso del quale si è soffermato su vari temi che attanagliano internet ed il mondo della tecnologia.

In apertura però ha toccato anche quello dei cambiamenti climatici, sottolineando l'impegno di Apple nell'utilizzare energie rinnovabili nonostante l'assenza di una normativa che la obblighi. Secondo Cook si tratta di un "imperativo morale", ed ha allacciato il tema a quello dell'immigrazione: "siamo sostenitori dell'immigrazione perchè crediamo che i paesi ricchi debbano accogliere i migranti che fuggono da situazioni difficili, e vorrei che giovani e bambini (i così detti dreamer) rimanessero negli Stati Uniti per studiare. L'istruzione porta uguaglianza, che è un trampolino di lancio che garantisce a tutti pari opportunità".

Parlando di internet, Cook ha riconosciuto che "le fake news sono uno degli aspetti negativi", nonostante "abbia portato tante cose positive". "Tutti noi amanti della democrazia e della libertà dobbiamo pensare che separare il falso dal vero sia la base della libertà. Il giornalismo di qualità è il fondamento di ogni democrazia ed una stampa aperta e libera è fondamentale".

Non poteva mancare un accenno alla politica sulla privacy di Apple, che "non tratta gli utenti come un prodotto", ed infatti non vende o distribuisce alcuna informazione dei propri clienti.

Cook ha concluso l'evento con un consiglio sull'uso dello smartphone, che "devono avvicinarvi a coloro che sono lontani, non allontanarvi da quelli che vi sono vicini. Se passate più tempo a guardare lo smartphone anzichè gli occhi delle persone, sbagliate. Realizziamo prodotti per aiutarvi a non perdere tempo".