Tim Cook, un fiume in piena su quando lascerà Apple, Elon Musk e altro

A poche ore dal 45esimo compleanno di Apple, Tim Cook ha effettuato svariate dichiarazioni interessanti, che coinvolgono anche altri grandi figure del mondo tech, nonché il suo lavoro all'interno della società.

In particolare, stando a quanto riportato da 9to5Mac, il CEO dell'azienda di Cupertino ha concesso una lunga intervista al New York Times, in cui sono stati trattati svariati argomenti, a partire dalle domande della giornalista Kara Swisher.

Per quanto riguarda la permanenza di Tim Cook in Apple, quest'ultimo ha affermato che potrebbe lasciare il suo posto entro 10 anni. Nonostante questo, la data non è vicina e dunque il CEO continuerà probabilmente a svolgere il suo ruolo ancora per un po' di tempo. Interessante tuttavia notare come Cook non si veda ai vertici di Apple nel 2031 (forse anche per via dell'età, dato che ha 60 anni).

Passando ad altri argomenti, il CEO di Apple ha commentato la figura di Elon Musk. Tim Cook ha fatto sapere di non aver mai avuto modo di parlare con l'imprenditore dietro a realtà come Tesla e SpaceX, affermando tuttavia di avere grande stima per ciò che Musk ha fatto mediante le sue aziende e nello specifico per il mondo dei veicoli elettrici.

Per il resto, nell'intervista, che invitiamo a consultare in via integrale, si va oltre a tali affermazioni, arrivando anche a discutere, ad esempio, delle etichette di iOS relative alla privacy. Il CEO di Apple ha inoltre commentato il sideload delle app, dichiarando che si tratta di una pratica poco sicura. Insomma, Tim Cook non si è di certo tirato indietro dinanzi alle domande della giornalista.