Tim Cook ai genitori: giusto impostare dei limiti d'uso dei dispositivi per i bambini

Nel corso dell’intervista dove Tim Cook ha parlato anche di VR ed AR, l’amministratore delegato di Apple ha anche affrontato il tema legato al tempo che trascorrono i bambini dinanzi agli schermi ed i prodotti tecnologici.

In un profilo pubblicato su GQ, Cook riconosce che “i bambini sono nativi digitali, ma è davvero importante impostare alcuni binari molto rigidi”.

Il CEO della Mela, che non ha figli e che anche in precedenza si era scagliato contro la dipendenza da social e dalle tecnologie da parte dei bambini, ha affermato che “non vogliamo che le persone utilizzino troppo i nostri telefoni. Non vogliamo incentivarlo e non lo vogliamo. E per questo mettiamo a disposizione tutti gli strumenti per fare in modo che le persone non diventino dipendenti”.

Gli strumenti a cui si riferisce Tim Cook sono quelli che riguardano le limitazioni all’utilizzo delle applicazioni, che consentono di bloccare le applicazioni non appena si raggiunge un tempo preimpostato.

Lo scetticismo di Cook nei confronti della tecnologia però va ben oltre i bambini e come osservato dal Business Insider, in un discorso d’apertura tenuto alla Stanford University nel 2019, il CEO di Apple aveva affermato che “in un’epoca di cinismo, in questo posto si crede ancora che la capacità umana di risolvere i problemi sia illimitata”.