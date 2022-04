Tim Cook gongola per le vendite di iPhone: molti utenti Android sono passati ad iOS

Alla chiusura delle contrattazioni in borsa, Apple ha annunciato i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2022, nel corso del quale il colosso di Cupertino ha venduto iPhone per 50,57 miliardi di Dollari, in crescita del 5,5% su base annua.

Soddisfatto Tim Cook, non solo per l’aumento della divisione iPhone su base trimestrale del 5%, ma perchè molti utenti Android sono passati ad iOS durante il trimestre appena concluso (Tim Cook parla di dati "a doppia cifra").

“Abbiamo avuto un livello record di upgrade durante il trimestre e sono cresciuti gli switcher che sono passati da iOS ed Android” ha affermato il dirigente, il quale ha voluto sottolineare come nel Q1 2022 si sia registrato un calo generale della fiducia dei consumatori. Le vendite di iPad sono diminuite del 2% da 7,81 a 7,65 miliardi di Dollari su base annua, ad esempio, ma potrebbe essere legata all’attesa dei nuovi prodotti. Il CEO ha legato il calo delle vendite degli iPad ai problemi di fornitura e della catena di approvvigionamento, ma nonostante ciò le performance finanziarie di Apple sono state definite migliori del previsto.

Non sono state diffuse informazioni specifiche sui modelli di smartphone più venduti: nel corso del Q1 2022 Apple ha presentato il nuovo iPhone SE 3 che però secondo le indiscrezioni non ha riportato il riscontro sperato.

Fa il pieno di entrate la divisione servizi di Apple che include Apple Pay, App Store, Apple Music, Apple Card, Apple Maps, iCloud, Siri, Apple TV+ e simili: qui è stato riportato un aumento delle entrate del 17,28% a 19,82 miliardi di Dollari, un dato superiore rispetto alle aspettative di Wall Street.

Il CFO Luca Maestri ha affermato che i problemi di fornitura potrebbero rappresentare un’importante limitazione agli utili nel Q2 2022, con riduzioni che potrebbero toccare gli 8 miliardi di Dollari.

A livello regionale, le vendite in America sono cresciute del 19,2% a 40,88 miliardi di Dollari, mentre in Europa sono diminuite del 4,6%. Nella Grande Cina è stato riportato un incremento del 3,5% a 17,73 miliardi di Dollari. Complessivamente, nel Q1 Apple ha registrato entrate per 97,28 miliardi di Dollari ed un utile netto di 25,01 miliardi di Dollari: rispettivamente in aumento dell’8,6 e 5,8%.

Il prossimo importante appuntamento è quello della Apple WWDC 2022 di Giugno 2022, nel corso del quale saranno svelati i nuovi OS per l’anno in corso.