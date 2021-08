Tim Cook, quanto guadagnerà per i 10 anni in Apple? Le cifre stellari

Il 24 agosto 2021 Tim Cook ha festeggiato i suoi 10 anni come CEO di Apple. Tra arrivo in ufficio alle ore 04:00 del mattino e altro, ormai il buon Cook, che ricordiamo ha preso il posto del compianto Steve Jobs (che notoriamente si era dimesso per problemi di salute) il 24 agosto 2011, è entrato di diritto nei cuori degli appassionati.

D'altronde, mantenere Apple ai vertici del mercato per tutti questi anni non è di certo stato facile. Per il CEO della società di Cupertino è dunque giunta l'ora di raccogliere i risultati anche in termini di guadagni personali. Infatti, stando anche a quanto riportato da Bloomberg e MacRumors, Cook si starebbe preparando a intascare ben 750 milioni di dollari come pagamento finale legato al suo premio. Ovviamente, il tutto in azioni (5 milioni per la precisione). Insomma, i 10 anni come CEO stanno per dare i loro frutti come si deve per il buon Cook (che tra l'altro dovrebbe rimanere in carica ancora per un bel po' di tempo).

Per il resto, alle fine le indiscrezioni legate alla possibile visita del CEO di Apple alla Casa Bianca si sono concretizzate. Infatti, stando anche a quanto riportato da Engadget, sembra proprio che il CEO di Apple abbia partecipato a un meeting con Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti d'America. In questo contesto, è stato trattato il tema della cybersecurity: Google e Microsoft hanno deciso di investire 30 miliardi di dollari nella sicurezza informatica nel corso dei prossimi 5 anni. Più precisamente, BigG ha messo sul piatto 10 miliardi, mentre Microsoft ha deciso di investire 20 miliardi.

Apple? 0. Infatti, l'azienda di Cupertino ha promesso di dare vita a nuovi protocolli che renderanno più sicura la supply chain. Amazon, invece, punterà a offrire gratuitamente al pubblico la sua formazione interna legata alla cybersecurity.