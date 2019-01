Tim Cook: 'il calo delle vendite di iPhone trainato dalla Cina'

Quest'oggi la stampa americana sta dando ampio spazio alla lettera dell'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, che la scorsa notte ha tagliato le stime per il primo trimestre dell'anno, confermando un calo delle vendite di iPhone di cui si era già parlato nelle settimane precedenti.

Lo stesso CEO di Apple, Tim Cook, in attesa della riunione di questo pomeriggio con i dipendenti, ha parlato con Josh Lipton di CNBC Fast Money, confermando alcune indicazioni trapelate nella lettera.

L'amministratore delegato ha infatti affermato che il calo delle vendite di iPhone è da imputare principalmente alle prestazioni registrate dallo smartphone nel mercato della Grande Cina, ma ha anche toccato altre questioni, incluso l'impatto avuto dal programma di sostituzione delle batterie di iPhone che ha rallentato i nuovi acquisti.

Cook ha affermato che, alla luce dei dati raccolti negli ultimi mesi, Apple ha il dovere di mettere in atto diverse misure per "trasformare il nostro approccio al mercato cinese". Il CEO ha però allontanato alcuni rapporti secondo cui le vendite di iPhone sarebbero state inferiori alle aspettative in Cina a causa di una sorta di campagna di boicottaggio messa in atto nei confronti delle aziende americane.

A riguardo il boss di Apple ha affermato che "Apple non è stata presa di mira dal governo. I rapporti secondo cui la gente non ha acquistato i nostri prodotti perchè americani sono isolati e provengono per la maggior parte dai social media. La Cina non è monolitica, proprio come non lo è l'America. Ci sono persone con punti di vista diversi ed idee diverse. La mia sensazione però è che il tutto sia da imputare al rallentamento dell'economia ed alle tensioni commerciali".

Cook ha anche accennato al programma di sostituzione delle batterie, ma a riguardo è stato molto vago e non ha lasciato intendere se questo abbia provocato un calo della fiducia da parte dei consumatori o se abbia rallentato gli acquisti. Il CEO però ha riconosciuto che Apple avrebbe voluto "fare meglio in alcuni dei mercati sviluppati" ed ha espresso rammarico sul divario tra iPhone Xs ed iPhone Xr.

Infine, l'amministratore delegato si è anche concentrato sul business dei Servizi di Apple, che è cresciuto in "maniera incredibile", a 10,8 miliardi di Dollari nel trimestre concluso, il che rappresenta un nuovo record.