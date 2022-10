Tim Cook incontra anche Papa Francesco nel suo viaggio europeo

Abbiamo già trattato su queste pagine alcune delle tappe del viaggio di Tim Cook in Europa. Tuttavia, il CEO di Apple ha effettuato anche altri spostamenti nel corso degli ultimi giorni, tra cui rientra un incontro con Papa Francesco.

Secondo quanto riportato da 9to5Mac e Reuters, Cook si è recato in Vaticano per un'udienza privata. Non è chiaro quali siano stati gli argomenti discussi tra il CEO di Apple e Papa Francesco, ma le fonti fanno notare che dal Vaticano nel corso degli anni sono arrivate dichiarazioni non propriamente positive sul mondo degli smartphone.

In ogni caso, Tim Cook era già stato in Vaticano nel 2016, quindi non si tratta della prima volta che il CEO di Apple si avvicina al Papa. Va inoltre detto che di recente si sono fatte vedere in Vaticano altre figure di spicco del mondo tech: basti pensare all'incontro tra Elon Musk e Papa Francesco risalente a luglio 2022.

Per il resto, ricordiamo che, durante la sua permanenza in Italia, Tim Cook ha ricevuto una laurea honoris causa in Innovation and International Management, legata all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Insomma, non si può di certo dire che il CEO di Apple sia rimasto con le mani in mano nel corso del suo viaggio europeo.