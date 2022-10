Tim Cook ha indirettamente confermato il flop di iPhone 14 e 14 Plus? Le dichiarazioni

In occasione dell’annuncio dei risultati finanziari di Apple, ha parlato anche l'amministratore delegato Tim Cook, nella classica conference call con gli azionisti, dove si è discusso delle vendite registrate dai prodotti.

Cook ha confermato che iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max continuano ad essere molto richiesti, mentre non c’è stata alcuna menzione ai due modelli base.

Parlando con la CNBC, il CEO ha esposto le misure che sta mettendo in campo l’azienda per soddisfare la domanda dei consumatori nei confronti degli iPhone 14 di fascia alta. “Siamo vincolati in questo momento su 14 Pro e Pro Max e lo siamo dal giorno in cui abbiamo li abbiamo lanciati. E quindi ovviamente stiamo inseguendo la domanda per cercare di soddisfarla” ha affermato, senza menzionare gli iPhone 14 ed iPhone 14 Plus per cui si parla di un taglio importante della produzione.

Come spiegato dai colleghi di Wccftech, Apple potrebbe godere di vantaggi in termini di riduzione dei costi da parte dei fornitori con una produzione di iPhone 14 Pro e Pro Max a questi livelli.

Non c’è stata alcuna menzione ad iPhone 14 ed iPhone 14 Plus, un chiaro sintomo di come le vendite non abbiano attirato l’attenzione di Apple, che però sembra essere intenzionata a riproporli anche l’anno prossimo per la lineup iPhone 15.