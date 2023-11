Tim Cook intervistato da Dua Lipa: "Apple ha già pronto il mio successore"

L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, è stato ospite del podcast di BBC Sounds “Dua Lipa: At Your Services”, condotto dalla popstar inglese che di recente è tornata in radio con il nuovo singolo Houdini. Il CEO ha affrontato vari temi, tra cui quello relativo al CEO che prenderà il suo posto un domani.

Cook ha precisato che adora lavorare per Apple, e che non riuscirebbe ad immaginare la sua vita senza Apple, motivo per cui non ha alcuna intenzione di farsi da parte. Tuttavia, ha comunque spiegato che esiste un piano per la sua successione: “siamo un'azienda che crede nel lavorare su piani di successione, quindi disponiamo di piani di successione molto dettagliati. Perché qualcosa di imprevedibile può sempre accadere. Domani potrei scendere dal marciapiede sbagliato. Spero che ciò non accada, prego che ciò non accada" ha affermato Cook che alla precisa domanda di Dua Lipa su chi sarà il suo successore, non ha ovviamente risposto. "Non posso dirlo, ma direi che il mio lavoro consiste anche nel preparare diverse persone affinché abbiano la capacità di avere successo, e voglio davvero che il prossimo CEO sia una persona interna ad Apple.”

Durante l’intervista, durata circa 45 minuti, Cook ha anche parlato della sua giornata lavorativa (qualche settimana fa su queste pagine abbiamo parlato di com’è divisa la giornata del CEO di Apple) e della sua infanzia.