Tim Cook: 'iPhone SE 2020 è più veloce degli smartphone Android più veloci'

Tim Cook, CEO di Apple, ha rilasciato delle dichiarazioni, forse un po' troppo "spinte" lato marketing, che stanno facendo discutere gli appassionati di smartphone di tutto il mondo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, Tim Cook ha affermato che iPhone SE 2020 è "più veloce degli smartphone Android più veloci". Insomma, il CEO dell'azienda di Cupertino sembra proprio essere convinto della bontà dello smartphone appena lanciato. Le dichiarazioni di Tim Cook arrivano in seguito ai risultati dei benchmark svolti da Anandtech (che vedono iPhone SE 2020 superare alcuni top di gamma Android in alcuni contesti, come le prestazioni Web) e alle prime recensioni positive.

Oltre a questo, vi segnaliamo che, al momento in cui scriviamo, iPhone SE 2020 è sold out su Amazon Italia. Insomma, le affermazioni di Tim Cook arrivano in un momento positivo per lo smartphone. Tuttavia, come potete immaginare, queste dichiarazioni hanno dato il via ad un acceso dibattito tra gli appassionati, in quanto è chiaro che le affermazioni del CEO possano essere considerate "esagerate".

In ogni caso, Apple si aspetta che questo smartphone svolga un ruolo chiave nel portare più utenti Android possibili all'interno del suo ecosistema. Non fatichiamo a credere che questa previsione possa avverarsi, in quanto il primo iPhone SE aveva già fatto cambiare idea a molte persone.