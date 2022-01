Tim Cook sul Metaverso: 'c'è molto potenziale e ci stiamo investendo', visore in arrivo?

Nel corso della conference call tenuta la scorsa notte a margine dell'annuncio della trimestrale Apple, l'amministratore delegato della compagnia Tim Cook ha anche fatto il punto sulla situazione legata all'App Store, dove il numero di applicazioni è in continua crescita. In particolare, però, si è soffermato sulla realtà aumentata.

Cook infatti ha riconosciuto che attualmente sono 14mila le app che supportano la realtà aumentata ad essere disponibili su App Store, ma questo dato è destinato a crescere man mano che Apple continuerà ad investire in questo settore.

Ma non è tutto, perchè alla domanda di un giornalista sui piani dell'azienda per il Metaverso, Cook ha affermato che "vediamo molto potenziale in questo spazio e stiamo investendo di conseguenza". Da molti queste dichiarazioni sono viste come una conferma del possibile arrivo del visore Apple per la realtà aumentata, che secondo molti potrebbe arrivare nel 2022 o 2023, con reveal del sistema operativo e la piattaforma per sviluppatori che potrebbe avvenire già nel corso della WWDC 2022 in concomitanza con il nuovo iOS 16 trapelato ieri.

Apple, secondo molti, potrebbe anche lanciare i tanto attesi Apple Glass, un visore per la realtà aumentata che assomigliano ad un normale paio di occhiali e che potrebbero rendere "pop" questo mercato.

Il CEO ha spiegato che il dipartimento di ricerca e sviluppo di Apple si sono concentrati su una combinazione di hardware, software e servizi: "è li che accade davvero la magia. Stiamo investendo in tante cose che ancora non sono sul mercato, ancora".