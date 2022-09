Tim Cook a Napoli: 'l'Italia ha un potenziale straordinario'

Come abbiamo avuto modo di raccontare, questa mattina Tim Cook ha ricevuto la laurea honoris causa a Napoli, all’università Federico II, alla presenza delle massime autorità della regione. Il CEO di Apple ha tenuto una lectio magistralis di pochi minuti in cui ha discusso anche del periodo attuale.

Cook ha riconosciuto che viviamo un momento difficile della storia, riferendosi alla guerra in Ucraina e la crisi economica, ma ha riconosciuto che è anche un “momento di opportunità mai viste prima, per l’innovazione e la tecnologia che crescono velocemente”.

Il CEO ha ripercorso quelli che sono i principali punti su cui si muovono le attività di Apple: la tutela della privacy che viene ancora una volta definita “un diritto fondamentale” , ma anche la fedeltà ai propri valori.

Alla fine, il dirigente ha anche invitato gli studenti a porsi delle domande giuste, prima di dare un messaggio di speranza all’Italia. “So che oggi il futuro può sembrare incerto, ma non posso non essere ottimista, vedo potenziale ovunque, in Napoli nell’Italia, e soprattutto in voi” ha concluso.

