Tim Cook non le manda a dire a Facebook: critiche sul modello di business

In seguito all'annuncio degli ottimi risultati finanziari di Apple, Tim Cook, CEO della società di Cupertino, ha preso parola alla conferenza europea per la protezione dei dati CPDP. Non sono mancate delle critiche rivolte al modello di business di Facebook.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e Wccftech, Cook ha affermato: "Se accettiamo come normale e inevitabile che tutto nelle nostre vite può essere preso e venduto, perdiamo molto di più di semplici dati, perdiamo la libertà di essere umani. [...] Dobbiamo mandare una risposta universale [...]. Se un'azienda si basa [...] sullo sfruttamento dei dati, su scelte che non sono affatto scelte, non merita la nostra lode, merita una riforma. [...] Troppi si stanno chiedendo: 'per quanto possiamo ancora farla franca?' quando dovrebbero invece chiedersi 'quali sono le conseguenze?'".

Queste frasi, che ovviamente sembrano in tutto e per tutto una "frecciatina" a Facebook, sono state accompagnate da altre dichiarazioni che lodano l'impegno di Apple per quel che concerne la privacy. In ogni caso, se volete analizzare il discorso integrale effettuato da Tim Cook, potete trovarlo sul canale YouTube CPDPConferences.

Le affermazioni di Tim Cook arrivano in seguito alla notizia che vede Facebook pronta a fare causa ad Apple. Infatti, a quanto pare la società di Mark Zuckerberg non ha preso esattamente bene la nuova politica dell'App Store, che a partire da iOS 14 richiede maggiore trasparenza per quel che concerne i dati raccolti dalle app. L'accusa mossa da Facebook è quella di presunto comportamento anticoncorrenziale, dato che, secondo la società di Mark Zuckerberg, le applicazioni di Apple sarebbero avvantaggiate da questa politica.