Tim Cook parla di AR e VR con GQ: primi indizi sulle funzioni del visore?

Mentre sembra sempre più vicino il lancio di Apple AR, l’amministratore delegato di Apple Tim Cook è stato intervistato da Zach Baron di GQ con cui ha parlato anche della realtà aumentata e virtuale, fornendo dei possibili indizi sul funzionamento del visore.

Parlando della tecnologia, il numero uno di Apple ha spiegato che la realtà aumentata e virtuale “potrebbe migliorare notevolmente la comunicazione e la connessione tra le persone, e potrebbe anche consentire di ottenere cose prima irraggiungibili”.

Ad esempio, secondo Cook “potremmo essere in grado di collaborare in maniera molto più semplice: ad esempio passare dal brianstorming all’inizio della creazione di un progetto da sviluppare insieme. Questo ambiente potrebbe essere persino migliore di quello reale: sovrapporre il mondo virtuale su di esso potrebbe rendere il mondo migliore. E questo è eccitante perchè potrebbe accelerare la creatività”.

Cook ha anche continuato suggerendo che la misurazione degli oggetti fisici e la collocazione di arte digitale sui muri è solo uno dei tanti esempi d’uso per l’AR.

Parlando dei Google Glass o di accessori di questo tipo, Cook ha ribadito un concetto giù espresso nel 2015: “abbiamo sempre pensato che gli occhiali non fossero una mossa intelligente, in quanto crediamo che le persone non vorrebbero davvero indossarli. Erano invadenti, invece di mettere la tecnologia in secondo piano, come abbiamo sempre creduto. Abbiamo sempre pensato che sarebbe stato un flop e, sai, finora è stato così.

L’intervista completa può essere letta direttamente attraverso questo indirizzo.